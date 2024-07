Saúl: "Volver a Europa es un reto"

El jugador ilicitano tiene claro que "estoy donde me quieren. Eso era indispensable para mí en este momento. Estoy nervioso como un niño pequeño cuando debuta, hacía mucho que no sentía algo así. Es una ilusión tremenda. Lo importante es demostrar que tengo nivel para estar en el Sevilla FC". Saúl, que llega cedido aunque el préstamo es prorrogable, destacó que viene "de años complicados en muchos aspectos y ahora siento el cariño y cercanía. Es una de las cosas que me ha hecho decantarme por venir aquí. El Sevilla es un grande, pero hay que saber de dónde venimos. Hay que competir desde ahí". El ex del Atleti está satisfecho con el equipo que está haciendo Orta. "Tenemos una plantilla bastante equilibrado, gente joven y veterana y eso es positivo para todos, transmitiendo ilusión y hambre. Esos valores tienen que servirle a los jóvenes desde nuestra parte para que crezcan y aporten mucho al equipo, que sean buenos peloteros", declaró.

Saúl Ñiguez está llamado a ser una de las piezas importantes, ya veremos en qué posición. El centrocampista dice que "donde puedo rendir más es en el medio, con llegada al área rival, pero estoy aquí para ayudar y puedo cumplir en cualquier posición. Dónde jugar será donde el míster quiera". Y está deseando jugar en el estadio nervionense. "Yo debuté en LaLiga aquí contra el Sevilla. Es muy difícil jugar aquí como rival. Sería muy positivo para este año que cada vez que jugamos en casa, explotase el Sánchez-Pizjuán, todos a una. Desde el campo tendremos que transmitir a la gente ese hambre y esa ilusión para que ellos se contagien", comentó