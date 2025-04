Suso raja de García Pimienta

El futbolista del Sevilla, preguntado por su ostracismo con el que fuera su míster hasta hace poco, desveló que "no era un tema deportivo, era personal. No quiero ser brusco y quiero tenerle el respeto que a mí no me tuvo. Pero no jugaba por un tema personal suyo, por una cosa que tuvimos, una charla por los entrenamientos". En los últimos 4 meses sólo jugó 9 minutos. Estuvo 7 partidos sin participar y en muchos de ellos ni le mandaba a calentar. Suso ha admitido que "sentía impotencia, porque había partidos en los que yo podía haber ayudado. Conmigo el equipo podía haber sido más fuerte".

Ahora, con Caparrós, está teniendo minutos. "Hablamos, me dijo que quería de mí, yo le dije lo que puedo dar. Es un entrenador con mucha experiencia y sabe cómo hacer las cosas. Nos transmite tranquilidad y confianza, además conoce al club. Yo me encuentro muy bien, esperando el momento para poder aportar, porque el Sevilla FC es el club de mi vida. Yo vine cobrando menos, que no sé si lo sabe mucha gente. No pienso en el año que viene", afirmó cuando se le preguntó si se irá libre al Cádiz, ya que termina contrato en junio. "No es el momento oportuno para hablar del Cádiz", aseguró.