Sampaoli: "Me equivoqué en ir al Sevilla, el club explotaba"

El técnico argentino dice en una entrevista concedida a Marca que "el presidente Castro y Del Nido junior me pidieron que fuera a echar una mano. No tenía por qué ir allí, con el equipo en descenso y sin un plantel adecuado. El Sevilla estaba en descenso y último en la Champions. Luego llevamos al equipo hasta Europa League y acabó ganándola con Mendilibar. Me fui a un Sevilla colista y reconozco que me equivoqué en ir, pero era mucha la insistencia de los dirigentes y yo quería mucho al club de mi primera etapa. Sentía una deuda con la institución y con la ciudad. Los dirigentes me dijeron que iba a haber cambios en el mercado invernal, pero nunca pasó eso y me quedé en el medio de la nada".

Sampaoli desvela que cuando llegó se dio cuenta de que "el club explotaba. No tenía nada que ver con el de 2017. Navegaba en tempestad política todos los días. Se veía venir todo lo que ha pasado esta temporada. El club estaba peleando el descenso y todo terminó siendo incómodo. Teníamos esperanzas de renovar la plantilla en Navidad y eso no pasó. Yo me quise ir antes, pero el club no me lo permitió por contrato. Intenté hacerle una cirugía para resolver muchas cosas al plantel, pero no me dejaron".