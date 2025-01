Sabaly, entre 6 y 8 semanas de baja

Vuelve a llenarse la enfermería del Real Betis. En el entrenamiento de este martes, Pellegrini ha contado hasta ocho ausencias por lesión. No han entrenado, por lesión, Aitor Ruibal, que estará un mes de baja; Ricardo Rodríguez, que no volverá hasta dentro de unas dos semanas; el mencionado Sabaly, que podría estar entre 6 y 8 semanas fuera de combate; Bellerín, William Carvalho, Lo Celso, Fornals y Chimy Ávila. Parece que lo de Fornals no reviste gravedad y podría llegar al partido del sábado. Mientras tanto, Gio Lo Celso aprieta para intentar llegar a ese partido del próximo sábado, al menos para viajar y poder jugar algunos minutos.

Las bajas en los laterales han obligado al chileno a llamar a dos canteranos para preparar el partido de Mallorca: Ortiz y Pleguezuelo. Con las lesiones de Sabaly, Bellerín, Aitor y Ricardo Rodríguez, y la sanción de Perraud, o recoloca el técnico chileno a algún jugador de otra posición (como hizo ante el Alavés con Bartra, Altimira o Natan, que fueron laterales por momentos) o confía en los futbolistas del filial, teniendo en cuenta que no están disponibles ni Busto ni Alcázar. Se prevé once inédito en Son Moix.