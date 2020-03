La Roma no puede viajar a Sevilla

Se iba a jugar sin público pero finalmente el Sevilla-Roma se jugará en otra fecha. La plantilla de la Roma tenía previsto viajar a Sevilla este miércoles a las 15.30 en un vuelo charter y de hecho se desplazaron hasta el aeropuerto, esperando un permiso especial del Gobierno de España. Pero ese permiso fue denegado de forma definitiva atendiendo a la prohibición que ha puesto en marcha el estado de los vuelos al territorio nacional. La Roma anunció que España no les permitía viajar y que la UEFA daría más detalles de la suspensión del partido y posibles fechas.

Minutos antes de conocerse la suspensión del partido, Julen Lopetegui afirmó que "el fútbol es de los aficionados. El público es lo que da sentido al fútbol", abogando por el aplazamiento del encuentro. El técnico del Sevilla aseguró que "no tiene sentido que pueda viajar desde Italia a España un grupo de futbolistas y no un grupo de abogados". Será la UEFA la que anuncie cuando se puede disputar el Sevilla-Roma y también la que explique si se disputará (lo más lógico es que no se haga) el Roma-Sevilla del día 19. Además, aunque LaLiga haya anunciado que la próxima jornada del campeonato doméstico se jugará a puerta cerrada, nadie descarta que se pueda aplazar, dado el aumento de los contagios. Así que el derbi está en el aire.