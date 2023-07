Roca y Bellerín, dos piezas más para Pellegrini

Marc Roca pasó el reconocimiento médico a primera hora de la mañana del lunes y el Betis hizo oficial su fichaje. El que fuera canterano del Espanyol llega cedido por el Leeds, que finalmente no aceptó incluir en el contrato una opción de compra. Lo que sí aparece en los documentos es la posibilidad por parte del club heliopolitano de ampliar un año más el préstamo si el Leeds United no consigue ascender a la Premier League. El mediocentro nacido en Villafranca del Penedés se crió en la cantera del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona y brilló en el primer equipo en la temporada 20-21 en la que fue traspasado al Bayern de Múnich a cambio de 16 millones de euros. En el conjunto germano no gozó de mucha continuidad y en 2022 fue vendido al Leeds por 12 millones. Acudirá este martes, con sus nuevos compañeros, al segundo stage de pretemporada del equipo verdiblanco a tierras británicas, junto con el cantado tercer fichaje del grupo que dirige Pellegrini: Héctor Bellerín.

El lateral derecho también pasó las pruebas médicas en la ciudad deportiva Luis del Sol y este martes viajará con el resto de la plantilla al Centro Nacional de Fútbol de la Federación Inglesa, St. George´s Park para la segunda parte de la preparación veraniega, donde jugarán amistosos ante Monaco, Middlesbrough y Burnley. Como anunció cuando se marchó al Fútbol Club Barcelona, su intención era regresar lo antes posible al Betis y ya lo ha conseguido. Bellerín firma por cuatro temporadas, con una quinta opcional.