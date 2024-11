Pimienta: "Nos vamos a dejar el alma"

El técnico catalán cuenta con varias bajas importantes, pero "no hay excusas. Vamos a presentar un equipo más que competitivo el domingo con nuestra afición, que estará descontenta por lo que pasó el último día en Leganés. Nos vamos a dejar el alma para que estén orgullosos y estoy convencido que desde la unión, lo conseguiremos". No estarán disponibles para recibir al equipo madrileño el sancionado Agoumé y los lesionados Saúl, Ejuke, Nyland, Idumbo y Nianzou, que estará fuera tres meses. "Me sabe especialmente mal por él. Es un chico formado, educado, competitivo y con condiciones. Hace todo lo que está en su mano para sumar. Le vamos a ayudar y yo sé de su capacidad mental".

El rival del domingo es un Rayo Vallecano que para el míster del Sevilla "no es una sorpresa porque veo su nivel toda la temporada. Son solidarios, agresivos y verticales. Tienen el balón con criterio y están bien trabajados. El día de Las Palmas, el resultado es diferente a lo que pasó. Para mí hicieron un partido para mucho más y eso demuestra su potencial. Si no estamos atentos y convencidos de lo que hacemos, vamos a tener muchos problemas. Lo están haciendo muy bien y tienen un punto más que nosotros con un partido menos. Sólo han sumado dos derrotas desde septiembre, pero la última fue de aquella manera y se lo pusieron muy difícil al Barcelona", declaró.

Acerca de los delanteros, que aún no se han estrenado en liga, afirmó que "están mal porque en los entrenamientos entran los goles y en los partidos no, pero van a hacer goles seguro". Este viernes estuvo presente en la sesión el exjugador Iván Zamorano y Pimienra incluso bromeó con su convocatoria para el partido del domingo. "Iván ha hablado con Isaac y me asegura que va a marcar un gol. Cada persona es un mundo y nosotros tenemos una persona en el staff que se encarga de la salud mental. A la que marquen un gol, la dinámica de Isaac y Kelechi cambiará".

No faltó la referencia a Navas, en una semana especial: "Estamos ayudándole, acompañándole en estos últimos meses de fútbol. Está haciendo un esfuerzo por la cadera, entrena siempre que puede, no puede ser más detallista y queremos que este final de carrera será por todo lo alto. Yo podré decir que le he entrenado, me he llevado una gran impresión a nivel personal y en cada estadio se lleva una ovación. Se merece lo mejor, el pobre no para con tantas entrevistas y es un placer tenerle y ayudarle en este proceso", explicó el entrenador sevillista.