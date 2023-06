Pepe Castro: “¿Continuista? Víctor es Víctor y Monchi es Monchi

Para Pepe Castro, “Víctor Orta no es un director deportivo que no conozcamos porque ha estado en la casa muchos años y conocemos su trabajo aquí y fuera. Yo no usaría la palabra continuista. Víctor es Víctor y Monchi es Monchi. Monchi ha hecho mucho y bueno por el Sevilla y Víctor, esperamos y deseamos, que haga lo mismo para seguir creciendo".

A la espera de ver cómo se escenifica la despedida de Monchi en el Sánchez-Pizjuán, Pepe Castro no ha añadido ni un ápice de leña al fuego desatado durante la semana pasada con la marcha del isleño. “No estoy decepcionado. Sólo podemos hablar cosas extraordinariamente buenas de Monchi, ha sido un pilar súper importante, que nos ha dado muchísimo. Las cosas se terminan, aunque nosotros siempre quisimos que se quedara. Él ha tomado la decisión de dar un cambio de aires y teníamos que respetar la decisión cumpliendo el tema contractual, pero para nosotros Monchi siempre será uno de los nuestros”, indicó.