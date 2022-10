Pellegrini: “Ojalá mis 25 jugadores jugaran el Mundial”

El técnico chileno ha comentado que “me encantaría que todos los jugadores de nuestro equipo fueran a defender su selección nacional porque es un orgullo. El jugador trabaja todos los días para la institución y para su país. Mientras más pudieran ir al Mundial, mejor sería. Ojalá si estuvieran los 25, que fueran los 25. Eso es de club grande”.

Respecto al partido ante el Cádiz, Pellegrini ha descartado a Nabil Fekir, que ha vuelto a pisar el césped en el entrenamiento de este martes, y ha analizado al equipo de Sergio González. “Es un rival que, si no está bien ubicado en la tabla de clasificación, no ha perdido en los últimos cuatro partidos. En el último, le empataron en el minuto 100. Tiene buenos jugadores y en su casa todavía no ha ganado, así que estará con mucha ansiedad y con ganas de hacerlo”, ha indicado.

Para el encuentro de este miércoles en el Nuevo Mirandilla, el entrenador verdiblanco recupera a Pezzella tras cumplir sanción y seguirá sin poder contar con Juanmi y Fekir por lesión.