Pellegrini, desilusionado: "Hay una realidad, las ventajas que hemos dado"

"No encontramos los espacios, ellos se defendían bien y tras el gol estaban más cómodos. Hay motivos dentro del campo y la ventaja que hemos dado en una competición que no permite dar ese tipo de ventajas”, dijo el entrenador bético, que no se siente "nunca decepcionado de un grupo de jugadores".

"Pese a que el equipo lucha, aparecen carencias" que les "han eliminado de la Europa League y de la Conferencia y habrá que analizar qué se necesita para seguir más lejos en Europa”.

Consideró que "el equipo ha peleado, pero se ha topado con la traba de que en Europa no se pueden dar ventajas” y, preguntado por las secuelas posibles en Liga de la eliminación, indicó que lo verán "en las semanas siguientes".

"Es importante jugar en Europa, sin descartar la Liga. Todos los años hemos logrado algo paralelo. Ojalá nos levantemos para buscar competencia europea”, reflexionó el entrenador chileno, quien también se refirió al cambio del congoleño Cédrick Bakambu, autor del gol bético, en el descanso.

Explicó que el punta "sintió un pinchazo y no pudo seguir" y que "no va a llegar para el domingo” para el partido ante el Athlétic de Bilbao.