Oliver Torres: "El Sevilla volverá a campeonar"

El futbolista extremeño ha asegurado que "venir al Sevilla fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Es un orgullo haber pasado por la historia de este club y que un trocito de mí se quede aquí. Hoy es un día triste por todo lo que dejas atrás, cinco años dan para mucho, he aprendido muchísimo. Pero hoy también es un día feliz por el reconocimiento que me da hoy el Sevilla tras cinco años vistiendo la camiseta. Me siento un afortunado y un privilegiado, el éxito no es el reconocimiento, no son las copas, que también. Son todas las personas que me llevo, compañeros, amigos y familia, que al final es el mejor trofeo".

Oliver ha agradecido a todas las personas del club el trato recibido en estos años, con especial mención a "Lopetegui, que fue el primero que creyó en mí, junto a Monchi. Y gracias también a Mendilibar. Al principio nos costó, pero luego fui importante para él y llegó esa copa de Budapest, mi mejor momento aquí". Y no quiso olvidar "a la afición, me he sentido un privilegiado por cantar el himno a capella con ellos, de que canten mi nombre, de levantar copas con ellos. Sevilla me ha recibido muy bien y me despide muy bien, he aprendido mucho y estoy eternamente agradecido, hoy nuestros caminos se separan, pero creo que están más conectados que nunca. Hasta siempre, mi Sevilla".

Preguntado si le molestó que el Sevilla no le ofreciera la renovación, subrayó que "han sido cinco años y entiendo los ciclos. El que no me hayan ofrecido la renovación no va a cambiar nada entre nosotros". Incluso defendió a los dirigentes, "que son los más criticados, y ellos sienten y sufren al Sevilla y quieren hacerlo bien. Ha sido un año malo, pero volverá a reconstruirse. Volverá a campeonar e ilusionar. Espero que los que jugadores que vengan lleguen con la ambición, motivación e ilusión con la que llegué yo".