Del Nido se ve las caras con su hijo en el juzgado

El expresidente se ha visto las caras con su hijo, José María del Nido Carrasco, en una vista celebrada en la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Ha pedido al juez que el miércoles día 9 le permitan votar con sus acciones, que son mayoría, en el primer punto del orden del día, en el que se votará el cese del consejo de administración. Del Nido Benavente ha explicado a la salida de la vista que "debemos respetar los tiempos de la justicia. He venido a ejercer mi derecho como máximo accionista del Sevilla Fútbol Club y como aglutinador de la mayoría del capital social a ejercer la voz de mando en una sociedad que deportiva, económica y socialmente va a la deriva en los últimos años. Eso es lo que me mueve. He pedido el amparo judicial para una cuestión de perogrullo, algo obvio, que en una sociedad de capital mande y gobierne el capital. Y soy optimista".

Del Nido Carrasco no ha hecho declaraciones pero es lógico que haya contado al juez que su intención es no permitir el voto a su padre en ese punto, haciendo valer el famoso pacto. Como en aquella película, el día de la marmota. El 9 de octubre veremos si el final de la película es el mismo de siempre o alguien mete la tijera al final del metraje.