Nianzou: "Me ha sorprendido la acogida de la afición"

El nuevo jugador sevillista se ha mostrado contento con su estreno en Nervión. "Me siento muy bien. Me sorprendió mucho la gran acogida de la afición del Sevilla. Me sentí muy bien con el grupo. Me he integrado muy bien. Y el partido del viernes fue bueno, por la acogida de los aficionados, fue una acogida excepcional", comentó en la sala de prensa del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Para el francés, “hay grandes jugadores y si puedo aportar algo será magnífico. Por ejemplo, juventud y frescura. Fiché para progresar, ganar títulos con este club mítico, pero la primera razón fue la de progresar"

El Sevilla ha pagado 16 millones de euros más cuatro en variables al Bayern de Múnich por Tanguy Nianzou, que ha firmado en Nervión hasta 2027. El club ha alemán se guarda una opción de recompra de 55 millones de euros.