Mendilibar: "No tenemos obligación de ganar"

Ha querido descartar en todo momento la palabra "presión", pero entiende que no sería bueno que el partido ante el conjunto almeriense terminara con un signo en la quiniela distinto al 1. "Si jugamos con esas sensaciones no es bueno para nadie. Cada partido que jugamos tenemos que tratar de ganar, pero el resultado puede ser cualquiera. Queremos ganar este partido. Ellos jugaron también hace dos días y esperamos poder estar mejor que ellos y ganar", declaró el míster, además de pronunciar una frase que traerá cola: "Obligación de ganar creo que no existe nunca. De darlo todo en el campo sí".

El Sevilla llega a este partido cuarto por la cola. En cuanto a una posible preocupación por su futuro, Mendilibar afirmó que "yo no me preocupo por mí para nada. Tengo cierta edad, llevo mucho tiempo en el fútbol y sé cómo funcionan las cosas. Sé que tenemos que ganar para darle continuidad a esto, pero eso tampoco me mete más presión. Estoy tranquilo, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo e intentando poner a los jugadores que creo que están en mejor disposición. No es fácil, por tantos partidos y por el cansancio, pero estoy tranquilo. Sabemos que estamos en el Sevilla, que lleva muchos años acostumbrado a ganar cosas y nosotros no estamos ahora ganando. También venimos de ganar, empatar y empatar. No hemos perdido en tres partidos y a ver si lo hacemos bueno ganando mañana".

El rival, el Almería, es colista, pero "tiene muy buenas individualidades. El míster es nuevo y no han empezado bien. Igual todavía están cogiendo conceptos y cuesta, pero son un equipo y un club que invierte en jugadores. Espero que podamos ganarles. Será diferente a lo de El Sadar. Quizá hoy como equipo no están como Osasuna, pero si tienes individualidades con las que pueden coger la onda y hacer buen partido como grupo".