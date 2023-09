Mendilibar y el Lens: "No podemos dejarles correr mucho"

En la rueda de prensa oficial de la UEFA previa al Sevilla-Lens, tras dirigir un entrenamiento en la Ciudad Deportiva sevillista, Mendilibar recalcó este martes que, tras esta "liguilla tan corta", le "encantaría" pasar a las eliminatorias, que sería "algo nuevo" para él, y entonces empezarían a "pensar en otras cosas, no por callar bocas", sino por ellos mismos y por los que están "en el día a día aquí", insistió.

Consideró que "siempre es importante empezar ganando cualquier competición, y más una tan corta", y que también deben rentabilizar "esa pequeña ventaja" de jugar en casa, al tiempo que aseguró que ve "bien" a su equipo después del primer triunfo liguero, el domingo ante Las Palmas (1-0), y de las dos semanas "muy buenas de entrenamiento" que hicieron durante el parón.

Aunque dijo que les hubiera venido mejor haber jugado el sábado y tener un día más para el partido contra el Lens, del que advirtió que, aunque "haya empezado mal", es el subcampeón de la Ligue 1, el entrenador vasco cree que los titulares el pasado domingo estarán "recuperados", además de que tienen "una plantilla muy completa" y cualquiera de los que fueron suplentes "seguro que lo puede hacer muy bien".

No quiso desvelar si hará muchos cambios o no, porque además "a todo el mundo le gusta jugar esta competición", y añadió que el Lens ha tenido un día más y al Sevilla le podrían haber puesto su partido previo "el sábado, pero no pasa absolutamente nada; los equipos que estamos en estas competiciones no nos podemos quejar por estas cosas", señaló.

Sobre el Lens, indicó que "ha perdido un par de jugadores buenos y es verdad que ha empezado mal, un empate en cinco partidos, y todavía no está al nivel de la temporada pasada, cuando quedaron segundos, pero su entrenador (Frank Haise) lleva cinco años allí", por lo que no cree que "ni él ni sus jugadores se pongan nerviosos por eso".

"Tienen un estilo clarísimo de juego y estoy convencido de que no van a cambiar, con tres atrás, dos carriles profundos, dos mediocampistas, dos mediapuntas y uno arriba. Son rápidos en contraatacar y finalizar. No podemos dejarlos correr demasiado, tenemos que tener cuidado y no mirar cómo está en su liga, sino qué hizo el año pasado y por qué está en la 'Champions'", recalcó.

Mendilibar calificó como "igualado" este grupo B y dijo que el Arsenal compite en la 'Premier', "que parece que ahora es la mejor liga de Europa"; el PSV Eindhoven, que "siempre ha creado dificultades al Sevilla y a todos" en la Liga Europa; y el Lens, "segundo de Francia detrás del inalcanzable PSG y delante de otros grandes equipos".

El vizcaíno negó que haya ningún problema ni con el central argentino Fede Gattoni "ni con nadie", a pesar de que a veces se vean "fantasmas donde no los hay", y atribuyó su descarte ante Las Palmas a la amplitud de la plantilla.

Respecto al papel de Sergio Ramos, afirmó que "es un líder" y lo ha sido "en todos los lados donde ha estado; normalmente naces siendo un poco eso y él va a morir siéndolo, y es normal que en momentos complicados y en la alta competición nos pueda ayudar, pero en cualquier lado: en el terreno de juego y en el banquillo también".

En este sentido, explicó que "Sergio jugó el domingo porque ha estado veinte temporadas en Primera, con más de 500 partidos", mientras que Boubakary Soumaré "no tiene ninguno", señaló sobre la falta de adaptación del medio galo, que sólo dispuso de unos minutos y de quien el domingo dijo que todavía no entendía sus directrices por el idioma.

"Viene gente de ligas y países diferentes, se tienen que hacer a la forma de vida, al estilo de juego", argumentó al ser preguntado por ese asunto con Soumaré. "El menos sorprendido es él, no es el idioma o no, sino que viene de otro país y, como otros nuevos, se tiene que adaptar a la vida aquí, al fútbol, a sus compañeros", aseveró.

El técnico comentó sobre los no inscritos para la Liga de Campeones, el lesionado Marcao Teixeira y Adnan Januzaj, que con el brasileño van "lentamente, suave, suave", para evitar recaídas, con lo que su evolución irá marcando los plazos, aunque seguirá de baja "las dos próximas semanas", mientras que el belga estaba "en la rampa de salida", pero confió en que "sea recuperable" porque le dijo que era "uno más" y "se ha puesto las pilas".