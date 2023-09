AÚN NO HA JUGADO

Marc Bartra redebutará con el Betis en Montjuïc

Llegó el momento para Marc Bartra. El central catalán aún no ha tenido minutos en partido oficial desde que volvió al Betis, pero el sábado no hay duda de que será uno de los elegidos en el once para medirse al Barcelona en el Estadio Olímpico Lluis Companys.

José Manuel Jiménez