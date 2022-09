Una "mala semana de trabajo" para arrancar en la Liga Endesa

Para Luis Casimiro, "la semana no ha sido nada buena porque no hemos podido entrenar. El lunes, sí. Pero, a partir de ahí, henos hecho cuarenta minutos como máximo. Pepe (Pozas), Dairis (Bertans) y Pablo (Almazán) no han podido entrenar y si le sumas Eulis Báez y Nzosa, muchas veces nos hemos quedado con ocho. El trabajo de la semana ha sido escaso en el sentido colectivo. Ha sido una mala semana de trabajo porque los incovenientes físicos no nos lo han permitido". Además, el equipo ha tenido que aplazar el último entrenamiento previo al debut por una avería eléctrica que ha dejado sin luz al Palacio de los Deportes durante la mañana del jueves.

Respecto al primer rival, Valencia Basket, Casimiro ha indicado que es "un rival de Euroliga con un roster de quince jugadores a cual más importante. Tiene tremendos recursos y muy buenas contrataciones. Sobre todo, han variado mucho en la posición de base. Tienen jugadores muy buenos, físicamente fuertes con mucha experiencia en Europa. Es un equipo temible".