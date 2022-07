Cordón niega contactos con Ceballos

Luiz Felipe: "Cuando me llamó el Betis no quise oir nada más"

Está encantado con su nueva aventura bética. Luiz Felipe, al que el Betis firmó libre tras terminar contrato con la Lazio, se ha presentado este jueves oficialmente y ha destacado que "he tenido muchas ofertas, pero en el momento que escuché la propuesta del Betis, dejé de escuchar a otros equipos y me centré 100 % aquí. Este grupo es como una familia. Todos me han tratado super bien, me han hecho sentir como en casa".

Onda Cero Sevilla