Lopetegui se muerde la lengua: "Prefiero guardarme mi opinión"

El técnico vasco aseguró que "ha sido un reto" preparar un partido en estas circunstancias, pero se centra en "disfrutar de un partido de Champions, porque nos hemos ganado el jugar estos partidos". No ha querido hablar de sus sentimientos, viendo los gestos del club, porque "es un partido exigente y a la guerra no se va con excusas ni con dudas por mi parte. Creo que he sido claro y no voy a emitir una opinión porque tengo el foco en un partido de Champions al que nos ha costado mucho llegar". Lopetegui ha expresado su deseo de "estar a la altura de nuestra afición, que merece lo mejor de todos los responsables del club. Por mi parte voy a dar lo mejor de mí mismo en la responsabilidad que me toca".