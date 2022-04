Lopetegui y los futbolistas rebeldes

Para este encuentro ante el Granada vuelven muchos jugadores de ataque. Están disponibles En-Nesyri, Rafa Mir, Munir, Ocampos, Lamela, Corona y Martial, además del Papu, que posiblemente no estará para 90 minutos pero sí estará en la convocatoria. Y causarán baja el sancionado Montiel y los lesionados Oliver Torres, Delaney, Fernando, Acuña, Rekik y Suso.

El conjunto nazarí viene de sumar 4 puntos en los dos ultimos partidos y Lopetegui pide cautela porque "llega un equipo que nos ganó y bien allí. Cada partido tiene sus motivos para tomárselos como finales. El rival es fuerte y vamos a tener dificultades. Le ganaron al Alavés fuera de casa en su última salida. Estos tres puntos son importantísimos". Además, el entrenador sevillista se refirió a la sanción de tres partidos que va a caer sobre su ayudante, Pablo Sanz, destacando que "me parece desproporcionada la sanción a Pablo porque yo estaba al lado y no le dijo nada. Es más fácil ser contundente en este tipo de situaciones que en otras. El trabajo de los árbitros es acertar en el campo y les deseamos mucha suerte. Creo que no es justo. Se podría gestionar todo de otra manera cuando no hay insultos de por medio ni nada".