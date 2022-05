Lopetegui y la ambigüedad sobre su futuro

¿Se queda? "A esa pregunta ya hemos contestado. No hay nada nuevo que decir", dijo Lopetegui Pues nos quedamos igual. Y además, los que contestaron a esa pregunta fueron Monchi y Pepe Castro. El entrenador nunca ha dicho si se queda o se va. Con esa respuesta ambigua solo deja lugar a la especulación. Y por si acaso, Onda Cero le repitó la pregunta, de otra forma, para que tuviera la oportunidad de dejar claro a los aficionados sevillistas qué iba a pasar en su banquillo. E insistió. "Ya he dicho que esa pregunta está contestada". Pues el que quiera pensar que esto significa que se queda, puede tener su razón. Y el que piense lo contrario, también. Algunos medios anunciaron una reunión para esta semana entre el míster y el director deportivo, en la que se hablaría de la continuidad, aunque Lopetegui se encargó de aclarar que "yo me reúno y me siento con mi club permanentemente, no especialmente. Todas las semanas. Siempre que nos reunimos tratamos de buscar qué hacer para mejorar cada situación”. Pues ahí queda la duda. En al aire.