Isco tranquiliza a los béticos: “Estoy bien; ojalá ganemos el derbi”

Isco Alarcón explicaba justo al término del encuentro de Mestalla que "llevaba toda la semana arrastrando unas molestias y le dije al entrenador que no estaba para el partido entero, pero lo importante son los tres puntos, estoy bien. Orgulloso del equipo porque ha hecho un partido muy completo y se merece estos tres puntos". Una hora de partido, la que jugó hasta ser sustituido por esas molestias, le bastaron para hacerse con otro galardón de mejor jugador del partido, aunque el futbolista nacido en Benalmádena afirmó que "el MVP yo se lo habría dado a Ayoze que ha metido los dos goles. Impecable trabajo colectivo del equipo, estoy contento de haber ayudado con una asistencia. Ojalá acabemos bien la temporada, llevamos dos victorias consecutivas, ojalá la tercera en casa en casa en el derbi delante nuestro público. A por todas".

Esta victoria permite al Betis adelantar al Valencia, situarse en una séptima plaza que daría derecho a jugar Conference League y meter presión a la Real Sociedad por la sexta plaza, con la que participaría en Europa League. "Hoy era una final para nosotros, hemos respondido, hemos dado la cara, podíamos haber marcado algún gol más en la primera parte y nos llevamos tres puntos. Ojalá nos clasifiquemos para Europa", declaró en Movistar. Por último, preguntado por la selección española, fue muy claro, aclarando que "la esperanza es lo último que se pierde, pero yo no me obsesiono. No depende de mí. Lo más importante es que me lo estoy pasando bien".