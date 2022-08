Isco: "Entiendo que haya dudas; me toca disiparlas"

El talentoso jugador malagueño está "muy contento e ilusionado con esta nueva etapa. Se dónde vengo y ojalá podamos hacer grandes cosas este año. Tengo muchas ganas de empezar en la dinámica del equipo cuanto antes. Tengo muchas ganas de demostrar el nivel que tengo. El Sevilla tiene un estilo de juego que me encanta y ojalá podamos conseguir títulos y tener a toda esta gran afición contenta". Tenía propuestas que superaban la del Sevilla en lo económico, pero "he elegido el Sevilla porque a nivel deportivo y de juego es lo que más me interesaba. Es un equipo que compite, que quiere jugar bien al fútbol, juega Champions, un club en constante crecimiento... Es el mejor equipo para demostrar mi fútbol otra vez. Quiero seguir ganando y por eso estoy aquí".

Su principal valedor fue Lopetegui y lo sigue siendo. Isco está feliz por jugar a las ordenes del técnico vasco. "Es un entrenador que siempre ha confiado en mí. Me gusta su fútbol y lo que propone, creo que es el más adecuado para mi estilo. La confianza que me ha dado siempre ha sido máxima y eso se lo tengo que agradecer. Ahora me toca devolverle la confianza en el campo y demostrarle que no se equivoca. He hablado con el presidente y con Monchi y se nota la exigencia es algo que se nota. Vengo a hacerlo lo mejor posible y a disfrutar de nuevo del fútbol. Creo que vamos a pasar unos años buenos. Tengo 30 años, estoy en la flor de la vida, me siento joven y que me quedan muchas alegrías que dar", declaró.