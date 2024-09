Isaac Romero: "Mentalmente nos vendrá bien el parón"

El punta lebrijano explicó que en los primeros 45 minutos "tuvimos ocasiones para marcar, pero en la segunda parte nos hemos metido atrás y ellos salían muy fácil. Seguro que entrará, he tenido ocasiones pero eso volverá. Ellos te llegan una vez y te marcan y anímicamente te vienes abajo, pero hemos intentado dejarlo todo en el campo". Sobre su penalti por manos, que supuso el 0-2, tenía claro que "no es penalti. Para mí el VAR debería entrar en jugadas claras, pero para mí no ha sido clara y prueba de ello es que han visto muchas tomas". En lo personal, Isaac habló del proceso de adaptación a cada posición o situación del juego: "Trabajo como el que más para seguir ganándome el puesto y al final tengo que adaptarme. Va a venir bien el parón, pero más que nada mentalmente para poder ganar en casa con nuestra afición y salir ya de ahí abajo, porque luego estos puntos pasan factura".