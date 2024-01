Hannibal: "Vamos a remontar"

El nuevo futbolista del Sevilla, que cumple en unos días 21 años, explica, para definirse que es un jugador que puede "atacar, defender, marcar, presionar... Puedo hacer muchas cosas y ayudar al equipo en muchos aspectos. Hemos hablado con el entrenador, he visto y entendido lo que me pide a nivel táctico, pero lo importante es estar juntos porque tenemos un gran grupo y solo podemos ir hacia arriba".

Estuvo cerca de irse al Everton, pero se decidió por Nervión: "El Sevilla es un gran club. Aunque ahora esté viviendo una situación complicada, vamos a remontarla. Tengo confianza en los jugadores y en el staff y, como ya he dicho, el proyecto me ha gustado mucho, el fútbol español también y el domingo cumpliré 21, así que vengo para aprender y coger experiencia. Es cierto que hubo conversaciones con el club en verano, pero no se pudo llevar a cabo y estoy contento de estar aquí ahora para ayudar al equipo", declaró.

Cuestionado por sus referentes, aseguró que "mi jugador preferido es Iniesta. También Zidane. No digo que juegue como ellos, pero les he admirado y ojalá empezar aquí una gran carrera como la suya". Para acabar, sobre las opiniones que ha recabado del club y su entorno, reconocía que "hablé con Martial y con otros jugadores que han jugado en esta liga. Solo me han dado buenas palabras de vosotros, me han dicho que la ciudad es magnífica y que me iba a adaptar rápido. Todos me desearon mucha suerte para conseguir grandes logros con este club".