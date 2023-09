Guido se queda, Paul se va.

De momento, una de las mayores preocupaciones de los béticos quedó disipada. El Lyon subió su oferta por Guido a 15 millones, pero el Betis la rechazó y el jugador pidió al club galo que no insistieran porque había decidido quedarse en el Betis, ya veremos si renovando o no. Lo más curioso es que el Lyon, en ese punto, pidió precio por otro jugador verdiblanco. Y el acuerdo está practicamente cerrado. Paul Akoukou podría marcharse por algo menos de 4 millones de euros, a cambio del 70% de sus derechos. Y luego está el misterio del traspaso de Luiz Felipe. Parecía que estaba todo concretado con el equipo árabe del Al Ittihad. Y así era. Pero a última hora les ha surgido la posibilidad de fichar a Salah y entonces se quedarían sin plaza de extranjero, con lo que han frenado la operación del central bético. Mientras tanto, Martínez Quarta sigue esperando. Y a todo esto, Planes está ocupado intentando convencer a Barcelona de que suelte a Abde. El club azulgrana no accede a una cesión, pero sí a un traspaso del 50% de sus derechos, a cambio de 10 millones de euros. Y en el Betis están haciendo cuentas y esperando que se cierre lo del equipo árabe. Todo esto, el último día. Seguiremos informando.