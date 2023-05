Gudelj, en Onda Cero, sobre la séptima: "La afición la merece más que nunca"

Gudelj, que ya ganó la Europa League con el Sevilla en 2020, presume un escenario muy distinto al de Colonia. "Será diferente, con público, con nuestra afición. No quiero decir que mejor porque no quiero quitar mérito de la última que ganamos porque ocurrieron cosas que normalmente no ocurren como el ambiente en el hotel, el ambiente que creamos ahí... pero diferente va a ser seguro", ha comentado.

Para el centrocampista serbio, "el Sevilla tiene una relación especial con la Europa League. Lo han demostrado tantas veces y seguimos demostrándolo. Va a ser una final muy bonita contra un equipo muy fuerte, con un entrenador bueno. Ojalá consigamos la victoria y demos a la afición lo que merecen tras una temporada tan difícil, sobre todo al principio, donde darnos apoyo era difícil. No sacábamos lo que teníamos que sacar. Ellos daban más de lo normal y nos han sacado de esta situación. Lo merecen más que nunca".