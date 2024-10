Gudelj: "Ahora se están viendo los frutos"

En un programa para los medios del club, a través de Twitch, el polivalente jugador serbio se mostró confiado de que la temporada va a ir bien. Explicó que "Getafe en casa y Bilbao fuera fueron como un punto de inflexión, pero nosotros sabíamos desde dentro que teníamos un grupo muy unido y con mucho talento. Ahora está saliendo mucho más el trabajo que hemos hecho anteriormente, ahora se están viendo los frutos y hay que seguir así, porque vas ganando confianza. Ahora ves a Ejuke, Lukebakio... notas que están con máxima confianza y eso es importante".

Y a esos dos partidos se unió la victoria en el derbi. "Llevo ya muchos derbis. No he perdido en liga y la verdad que muy bien, creo que la fuerza de este club es también esa. Da igual la forma, los jugadores, los lesionados... los aficionados le dan esa energía a los que están en el campo. Es algo muy especial y que se transmite al campo... a mí me metieron el veneno gente como Jesús, Nolito, también estaba Monchi... con el grupo tuvimos una sesión para hablar los que teníamos más experiencia en los derbis para que los chicos nuevos imaginaran la experiencia. Yo hablé con Ejuke, Iheanacho, Dodi... a todos les expliqué qué era este partido para que se pudiesen preparar, para que no le sorprendiera nada", declaró.

También fue cuestionado por su mejor momento, destacando la última Europa League: "Para mí me quedo con la de Budapest. Aunque Colonia fue la primera y llegué tras el covid, pero la séptima la celebramos juntos. El año que yo y todos los sevillistas pasamos... llegar ahí en la forma que llegamos, con los partidos que vivimos en casa, eso no nos lo quita nadie. En 10, 20 o 30 años, la gente hablará de esos partidos. Los rivales, el ambiente, cómo fueron los partidos... Manchester, Juventus, espectacular. Fue algo muy bonito y yo muy feliz de haberlo vivido. El Sevilla tiene algo especial con este torneo y es difícil de explicar, la vibra y la energía que la gente te transmite en el estadio, el jugador lo nota".