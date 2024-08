Gcía. Pimienta: "Nos ha faltado maldad de cara a portería"

El técnico catalán se quejó de "falta de maldad o picardía de cara a la portería contraria. Por momentos, hemos tenido muy controlado el partido y hemos mantenido la portería a cero, que era muy difícil en un campo como éste. Hemos defendido muy bien incluso cuando nos ha tocado sufrir con uno menos y han metido balones dentro. Queríamos los tres puntos. A nivel de ocasiones y juego, con diferentes registros, hemos dominado, pero no hemos estado acertados de cara a la portería rival. Con la calidad que tienen estos jugadores, deberíamos generar más situaciones de gol y estar acertados. Es un debe nuestro en el que hay que seguir mejorando. El partido ha sido bastante completo, pero deberíamos habernos exigido más a nivel ofensivo. Este es un tema en el que seguiremos trabajando". Resumió las conclusiones del partido subrayando que "el punto lo podemos hacer bueno ganando el domingo al Girona".

"Tuvimos las ocasiones claras de Sow e Isaac y el desequilibrio de Ejuke. El partido ha cambiado y se han ido hacia adelante, el partido se ha roto. Con un jugador menos nos hemos tenido que proteger más", declaró. Sobre la primera titularidad de Sambi, Ejuke e Iheanacho, el míster destacó que "tenemos una plantilla muy completa, todos pueden ser titulares. No voy a tener jugadores preparados para el banquillo, deben estar preparados para jugar. Juanlu e Isaac han salido bien también. El Sevilla FC es un gran club que necesita de los mejores. Tenemos que seguir mejorando para ganar los partidos".

Por último, sobre la expulsión de Saúl por decir al colegiado "eres malísimo", comentó que "es verdad que ha protestado de forma airada. Lo conozco y sé que Saúl es una persona educada. Ha ocurrido en el minuto 90 cuando los nervios están a flor de piel y había mucha tensión porque el Mallorca estaba apretando. No sé, creo que para que sea expulsión debe ser por algo más grave y no tengo esa sensación. Esperemos que no sea una sanción grave porque Saúl es una persona educada que no falta el respeto, aunque es verdad que los árbitros son los que imparten justicia y tenemos que estar al margen de ello".