Gcía. Pimienta intenta que los jugadores se abstraigan del mal ambiente

Xavier García Pimienta afirmó en sala de prensa que "hay una cosa que depende de nosotros y es que aún no hemos ganado. Estamos mentalizados y preparados para afrontar un partido en el que, si hacemos las cosas bien, estaremos cerca de la victoria. Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, a exigirnos para que se vea algo parecido a lo que se vio ante el Villarreal con una comunión entre jugadores y afición. Si nosotros le damos, la afición va a estar con el equipo. Debemos abstraernos de lo que no podemos controlar y que la afición, cuando acabe el partido, se sienta orgullosa". El técnico catalán no ha querido mandar ningún mensaje pidiendo apoyo a la afición, porque sabe que "si lo damos todo, estarán con nosotros. A la afición no le tengo que decir nada, ya sabemos la afición del Sevilla quiere que el equipo gane. Eso depende de nosotros. Por todos los medios hay que dejar todo en el terreno de juego para tener la sensación del día del Villarreal o la primera parte del Girona en la que la gente estuvo orgullosa porque el equipo, atacó, defendió, que lo dejo todo. A la afición, a la que le demos, van a responder, ya se ha visto. Tenemos la obligación de que eso suceda. Que la gente desde el minuto uno empiece a animar porque realmente su equipo lo está dando todo en el campo", declaró.

Con el ambiente tan caldeado, quizás a los más jovenes le puedan temblar las piernas, pero el entrenador sevillista cree que no. "Lo hemos estado trabajando estos días. No creo que les tiemblen las piernas. Son jóvenes pero buenos futbolistas. Tenemos juventud pero también acompañada de jugadores de experiencia. Todos somos conscientes de la importancia del encuentro. Cuando la pelota ruede, la afición va a querer que su equipo gane, va a animar a sus jugadores. Ahí hay que demostrar que estamos capacitados para jugar en el Sevilla", aseguró en la rueda de prensa previa al choque del sábado.

Sobre el rival dijo que "es el mejor equipo a nivel defensivo de la categoría. Hay que picar piedra y tener paciencia para que pase lo que queremos que pase. Debemos de ser contundentes atrás, porque ellos tienen un alto porcentaje de acierto en las pocas ocasiones que suelen tener. Y en defensa son un equipo muy sólido". Y por último, preguntado por la marcha de Ocampos, aseveró que "no la esperaba. Y me consta que el club intentó traer a alguien, pero los que queríamos no estaban disponibles".