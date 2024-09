Gcía. Pimienta: "Debemos ser competitivos"

El técnico catalán buscará en Mendizorroza la segunda victoria consecutiva. "El grupo está contento por la victoria del otro día, por cómo se produjo, por cómo la afición nos ayudó en los últimos minutos, sabiendo sufrir con nosotros. Tenemos que seguir ganando, esta victoria nos tiene que reforzar mucho. Este será un partido muy difícil. Saben perfectamente a lo que juegan con un entrenador que lleva tres años. Es un partido para estar muy atentos. Con juego directo y centros laterales te someten. Tenemos que estar concentrados en un estadio muy difícil", declaró.

Quiere que el equipo mantenga la concentración y sea "muy competitivo y que pase lo que pase nos podamos mirar a la cara al final. Tendremos los ojos en cada acción del partido, saben jugar a su fútbol y les da resultados. No tienen problemas de que tu tengas el balón. Es un buen momento para conseguir una victoria fuera de casa y reforzar lo que se está haciendo. No creo que sea punto de inflexión, pero sería un buen punto en el sentido de conseguir una victoria fuera para dejar atrás esa racha de resultados". Y para ello, deben mantener la concentración los 90 minutos y ser precisos en las dos áreas. "Si jugamos bien, tenemos cinco ocasiones y marcamos las cinco, ganaremos el partido. Si tenemos cinco ocasiones y marcamos una, y ademas tenemos errores defensivos, no ganaremos. El Alavés está hecho para jugar de una manera, cree en ello y tienen jugadores que no perdonan. Si en el partido nos relajamos a nivel defensivo, no tendremos opción. Si no estamos concentrados, no tendremos ninguna opción. Venimos de una victoria, vamos a por la siguiente. Si queremos seguir creciendo y estar lo más arriba en la clasificación, todo pasa por competir. El Sevilla es un gran club y tiene que acostumbrarse a ganar. Eso depende de nosotros", comentó.