García Pimienta sueña con un goleador y un mediocentro

Preguntado García Pimienta si cree que le van a "quitar" a algún futbolista importante en los cuatro días de mercado que quedan, ha sido tajante: "No lo temo, pero no me extrañaría que ocurriera. Y si ocurre, seguro que la dirección deportiva está preparada". Con estos jugadores tendrá que revertir la situación el técnico catalán, tras sumar un sólo punto de seis posibles. El entrenador sevillista es optimista. Tiene claro que "si seguimos por este camino, los resultados llegarán. Los futbolistas están listos, los futbolistas creen... está claro que necesitamos resultados, pero van a llegar, no me cabe la menor duda. No nos ponemos ningún objetivo en esta liga. Iremos partido a partido. El fútbol te coloca donde te mereces".

De cara al partido en Mallorca, el míster ha descartado a Ocampos y Montiel. Andan con molestias Isaac Romero y Kike Salas, pero estarán en el choque con los baleares. Veremos si hay muchos cambios. Curiosamente en defensa es donde más permutas ha hecho García Pimienta, utilizando hasta a cinco centrales. "He utilizado a los cinco centrales porque tengo confianza en todos. Tengo clara la pareja de centrales para mañana. Me gusta que todo el mundo esté alerta porque en cualquier momento puede participar. Marcao sale en un momento complicado y hace buen partido. Tenemos centrales de garantías", declaró.