García Pimienta, su palito a los jugadores y la intención de "corregir errores"

El míster reconoció que la de Mendizorroza fue "una derrota dura" y se quejó porque "ellos mostraron más intensidad en los duelos". Aún así, comentó que "hemos hablado mucho del partido del otro día y vamos a intentar corregir errores. Yo estoy convencido de que va a salir bien". Afirmó que "nos tiene que servir para salir concentrados desde el minuto uno. Sabemos de la importancia de jugar ante nuestra gente, tenemos ganas de hacer un buen partido y de que la gente vuelva a estar con el equipo. De vivir la conexión que hubo el día del Getafe con nuestra gente. Estamos convencidos de la responsabilidad que tenemos en el partido de mañana".

Con la forma de jugar que tiene García Pimienta y su esquema táctico, los resultados no están siendo buenos. Por tanto, ¿cambiará? "¿Cómo se hace eso? Si me aseguran que jugando de otra manera vamos a ganar, lo hago. No nos estamos cegando en una manera de jugar, somos asociativos, jugamos de forma directa y buscando contras. No renunciamos a nada. Hay que poner en valor el que el Alavés hiciera un gran trabajo, por eso nos costó más llegar a la portería contraria. Quiero ganar y hacerlo de la mejor forma posible en función de lo que proponga el rival", aseguró.

Enfrente tendrá un Real Valladolid que "empató con la Real, que es un rival difícil, y supo sufrir, defender y generar situaciones de peligro, reponiéndose a lesiones. Hizo un ejercicio de competitividad muy importante. A nivel competitivo, fue un partido muy bueno, demuestra que tenemos que estar a nuestro mejor nivel para ganar, sino será prácticamente imposible ganar. Es un equipo bien trabajado con las ideas muy claras. Debemos ser solidarios a nivel defensivo, trabajando desde la paciencia. Tenemos que dar nuestra mejor versión para conseguir la victoria ante nuestra gente".

Y preguntado si han hablado con él los dirigentes y si se siente respaldado, aseguró que "sí, sí, claro, hemos charlado. Lo hemos analizado entre todos. Fue una derrota diferente, por las sensaciones, pero un mal partido no puede cambiarlo todo. Ahora queremos hacer un buen partido. Yo me encuentro perfecto, jodido como cuando no ganamos, pero confiado en que esto va a salir bien".