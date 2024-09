García Pimienta: "Iheanacho debe dar un paso adelante"

Xavi García Pimienta, sobre el punta nigeriano, ha comentado que "tiene calidad, pero vino un mes más tarde, entrenando a nivel individual. Se está adaptando. Las dos semanas con la selección, en las que no jugó, no le hicieron bien. Tenemos que darle confianza. Es un futbolista de nivel por todo lo que ha hecho y más pronto que tarde tenemos que ver su mejor versión. Tiene capacidad y calidad para ello". No está convenciendo a los aficionados Iheanacho, pero sí bastante más su compatriota Ejuke: "Para mi es titularísimo. Salió y firmó dos acciones buenísimas. Para eso está, para que yo tenga dudas. Lo felicito desde aquí y que siga así", declaró.

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue el de Jesús Navas, que antepone a su equipo del alma a su salud. "No había visto nunca esto. Cuando tienes ese problema de dolor con 38 años lo normal sería dejar de jugar. Siente este club, siente esta afición y su única intención es la de ayudar. Vamos a disfrutarlo", afirmó el técnico, que también habló sobre el rival, el Athletic de Bilbao, destacando que "es un equipo que, como se vio ayer, nunca deja de creer y se llevaron un buen empate. Han ido creciendo mucho con Valverde, son históricos en el fútbol español y aprietan muchísimo en su estadio. Han ganado mucho, están en buen momento y es un partido para hacerlo perfecto y dar nuestro 100%. Vamos a un estadio donde tenemos que estar los 95 minutos concentrados y contrarrestar e igualar su intensidad y ser muy verticales sin descuidarnos atrás. Llevamos ahora tres partidos con dos victorias y una derrota, haciendo cosas bien y otras no tanto. Ahora es de máxima exigencia y luego vendrá el derbi. Estamos paso a paso, haciendo muchas cosas bien y otras a corregir que nos están penalizando. Vamos a centrarnos en Bilbao, vamos con bajas pero sin excusas a competir bien y tener una buena sensación para no salir como vinimos de Vitoria".