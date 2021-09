Eurobetis 12.0

Pellegrini no ha convocado a Marc Bartra, que se lesionó en Granada, ni a Joel Robles y Camarasa, que no están inscritos en la Europa League. Diego Lainez aún no está recuperado totalmente de la lesión que se produjo con la selección olímpica mexicana. Por su parte, Paul y Rober reaparecen en la lista de 23.

El once verdiblanco tendrá novedades, empezando por la portería, ya que Claudio Bravo podría ser el elegido como guardameta titular en las citas continentales. Canales, Ruibal, Guardado, Montoya y Joaquín podrían regresar también al once.

El Celtic, quinto en la liga escocesa, llega a Sevilla dieciocho años después de la final de la UEFA perdida ante el Oporto de Jose Mourinho en La Cartuja. Ange Postecoglou tiene varias bajas en el plantel por lesión. Entre ellas, una de sus principales armas en el ataque: el japonés Furuhashi.

Como curiosidad, en el duelo entre dos clásicos equipos verdiblancos del fútbol europeo no habrá camisetas de ese color. La incompatibilidad entre las equipaciones de ambos equipos, obligará a jugar a los locales de azul (segunda equipación) y a los visitantes, de blanco (tercera).