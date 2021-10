Duelo por el liderato con los octavos en el horizonte

Ambos equipos ganaron sus dos primeros partidos y un triunfo en la tercera jornada dejaría encarrilada su clasificación para las eliminatorias. No obstante, el premio por acabar primero es aún mayor, ya que el líder pasaría directamente a octavos de final, evitando los dieciseisavos. Eso está en juego en el Villamarín.

Manuel Pellegrini recupera para el choque a Víctor Ruiz y Rober, novedades en la convocatoria, en la que no están Cristian Tello, Camarasa y Joel Robles, estos dos últimos no inscritos en competición europea. Volverán al once Pezzella, Guido Rodríguez, Miranda, Borja Iglesias y, probablemente, Joaquín, que está jugando de inicio siempre en Europa League.

El Bayer Leverkusen, tercero en la Bundesliga, viene de ser goleado por 1-5 por el Bayern de Múnich y cuenta con la baja del mediocentro chileno Charles Aránguiz. Sí estará su joven estrella Florian Wirtz.

Por primera vez desde que comenzaron las restricciones por la pandemia del Covid-19, el Benito Villamarín tendrá disponible el cien por cien de su aforo y acogerá a aficionados visitantes.