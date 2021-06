Dani Martín: "Quiero triunfar en el Betis"

Una esguince de tobillo impidió a Dani Martín comenzar la temporada y una rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha le obligó a pasar por el quirófano en enero. En una entrevista en los medios oficiales, el asturiano ha comentado que "poco a poco se ve la luz al final del túnel. Es la cara fea del fútbol y este año me ha tocado vivirla. Psicológicamente y físicamente me ha ayudado mucho a crecer. He pasado por dos lesiones muy difíciles en el mundo del fútbol como son las de tobillo y rodill, que es lo que más sufre. Ahora ya estoy prácticamente recuperado de la rodilla y viendo la luz".

El próximo año, el Betis tiene su portería cubierta con Claudio Bravo y Rui Silva. Tanto Joel Robles como Dani Martín deberán salir. Al ex del Sporting le restan aún tres años de contrato y podría salir cedido en este mercado. "Me encantaría triunfar en el Betis. Es por lo que lucho todos los días, es por lo que entreno. Es para eso para lo que he venido. Si no, me habría quedado en mi casa estudiando. Yo juego al fútbol para triunfar. Es cierto que las cosas no me han salido bien de momento, pero tengo plena confianza de que el momento me va a llegar y de que voy a triunfar aquí. Nunca he tenido momentos en los que haya pensado en tirar la toalla", indicó.