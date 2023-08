Collado, a Arabia; Aitor, con ofertas

En el Betis, a pesar de tener esas posiciones cubiertas, no querían desaprovechar la oportunidad de mercado de obtener gratis a un futbolista de nivel y de futuro. Por tanto, cerraron la contratación del centrocampista de Sabadell y la idea era cederle. Lo intentaron en España pero las ofertas de primera que había sobre la mesa no convencieron, ni economica ni deportivamente, y al final se va cedido sin opción de compra al Al-Okhdood, de Arabia Saudí. El director deportivo, Ramón Planes, destacaba que "es un futbolista de mucho nivel y con un estilo bueno para el Betis, pero es cierto que es una posición que está cubierta y no queríamos correr demasiados riesgos. Conjuntamente con el jugador hemos pensado que la opción de Arabia era buena. Es un mercado emergente y la mejor opción que hemos trazado para la continuidad del fichaje de Collado en el Betis, entendiendo que es un activo que está en un mercado emergente. Ya veremos qué pasa la próxima temporada, aunque la idea es que se pueda incorporar con nosotros".

Y en este mercado bético tan activo, aparece también el nombre de Aitor Ruibal. Publica ABC que hay equipos españoles de primera interesados en Aitor, al que el Betis ha tasado entre 6 y 8 millones de euros. El comodín del equipo verdiblanco ha rendido bien siempre donde le han puesto: extremo derecho, extremo izquierdo, lateral derecho, lateral izquierdo... y siempre cumpliendo. Pero en la dirección deportiva han pensado que si llega una oferta interesante, dado que no deja huérfana ninguna posición, podrían estudiarla. Donde mas jugó el año pasado fue como lateral derecho y en esa zona ya hay 3 futbolistas: Sabaly, Bellerín y Montoya, aunque éste último esta cerca de marcharse. Y en el extremo zurdo siguen negociando para traer al barcelonista Abde. Con todo, si llega algo que cuadre y guste al polivalente jugador barcelonés, lo estudiarán las dos partes.