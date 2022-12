Castro sigue siendo presidente pero Del Nido denunciará la junta

Castro no permitió votar en el punto del cese del consejo a José María del Nido Benavente, aludiendo al pacto de 2019, y por eso sigue en la presidencia. Y el expresidente anuncia “acciones legales, porque es un atropello. Castro es un dictador, un cacique. Y será un juez el que me de la razón. En menos de tres meses estoy en el sillón de don Ramón”.

Del Nido aseguró que “Castro es el cáncer del Sevilla, está llevando a la entidad a la ruina económica y deportiva. Y no voy a consentirlo. Si me hubieran dejado votar habría ganado con más de 5.000 acciones de diferencia. Pero llegará. Pronto. Mis posibilidades de éxito son sólo del cien por cien”. Explicó a los periodistas que “tengo un grupo de empresarios de alto nivel, sevillanos y sevillistas, que me están apoyando”. Y criticó que el actual equipo de gobierno “se ha comido el 66% del patrimonio de la entidad en dos años y está previsto que pierdan un 30% más en este ejercicio. El Sevilla no tiene piloto, no tiene contramaestre. No funciona nada en el club. No se puede sostener un consejo con el accionariado en contra. Deberían irse. Deberían hacer lo que yo diga porque tengo varios miles de acciones más que ellos”. Ahora habrá que esperar a la justicia. Primero por saber si el optimismo de Del Nido es razonable y segundo para conocer si la resolución será tan rápida como entiende el abogado sevillano.