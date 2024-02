Un Cádiz-Betis con mucho en juego al son de la final del Falla

El Betis jugará en Cádiz su primer partido sin Isco, que estará un par de meses de baja. Nabil Fekir, que ha jugado en los últimos encuentros como ‘falso 9’, recuperará su sitio en la mediapunta. Marc Roca vuelve tras recuperarse de una neumonitis, al igual que Claudio Bravo, que no juega desde el 9 de noviembre. El ‘Chimy’ Ávila debutará previsiblemente con la camiseta del Betis, pero no se le espera en el once inicial.

El once verdiblanco podría ser el formado por Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis, Chadi Riad; Marc Roca, Johnny Cardoso; Fornals, Fekir, Rodri o Abde; y Assane Diao o Willian José.

Isco, Abner, Ayoze, Guido Rodríguez, Bartra y Sabaly son de baja por lesión, mientras que Bakambu continúa disputando la Copa África con la República Democrática del Congo.

En el Cádiz, Pellegrino recupera al central Fali y al mediocentro Rubén Alcaraz, que cumplieron partido de sanción la semana pasada. Son baja por lesión Javi Hernández, Roger Martí, Luis Hernández y Fede San Emeterio, estos dos últimos sin ficha federativa desde el pasado mercado de invierno.

El partido coincidirá en horario con la final del COAC en el Gran Teatro Falla. Se esperan cerca de dos mil seguidores béticos en el Nuevo Mirandilla.