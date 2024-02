Lo de Bozenik se frena y Rafa Mir se quiere ir

El club ché ofrece al Sevilla pagar un 40% de la ficha que le queda a Mir por cobrar. Por la cesión no pagaría nada. Y firmaría una opción de compra en junio de 4 millones de euros. Nada que ver con lo que pide el Sevilla: que paguen el 100% de la ficha (un millón y medio bruto), que abonen 2 millones de euros por el préstamo y que el contrato incluya una opción de compra de 9 millones de euros. Se vaya o no el cartagenero, el club nervionense quiere fichar a un delantero. De hecho lo tiene todo pactado con el internacional eslovaco Robert Bozenik. La última oferta sevillista, de 5 millones de euros, ha vuelto a ser rechazada por el Boavista, que pide cerca de 8 millones de euros. Por si no se cierra el acuerdo, Orta ha contactado con el Tottenham por Véliz, ariete argentino de 20 años, que en Rosario Central disputó 63 partidos y anotó 19 goles. El Tottenham pagó 14 millones de dólares por su traspaso este pasado verano, pero no está jugando casi nada. Ha hecho dos goles en 163 minutos, entre liga y la EFL Trophy. Los teléfonos echan humo en este último día de mercado.