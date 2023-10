El Betis viaja a Getafe con Luiz Henrique y Pezzella será titular

La expedición verdiblanca, compuesta por 22 jugadores, ha volado en la tarde de este viernes a la capital de España. La gran novedad en la convocatoria es Luiz Henrique, ya recuperado de su lesión. No han viajado los sancionados Willian José y Guido Rodríguez y los lesionados Bartra, Fekir y Sabaly.

El Betis sigue con lo puesto atrás. Sólo dispone de dos centrales de la primera plantilla: Chadi Riad y Pezzella. El argentino jugó hace un par de días en Lima con Argentina, pero no tendrá descanso."Lo ideal para mi gusto no es usarlo pero cuando no hay, cuando tenemos tanta carencia en esa posición... Germán llegó ayer y se entrenó normal y va a jugar mañana", asegurado el técnico, Manuel Pellegrini.

El Betis sigue buscando central libre en el mercado, pero no convence de momento ninguna opción. Visus, central del filial, está entre los convocados para Getafe.