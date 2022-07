El Betis presenta oficialmente a Luiz Henrique como nuevo jugador del equipo

Este miércoles a las 12.00 horas se ha realizado la presentación del nuevo jugador del Betis Luiz Henrique, que ha tenido lugar en el estadio Benito Villamarín. El presidente, Ángel Haro, y el director general del club, Antonio Cordón, han estado presentes para la introducción oficial del brasileño, cuya llegada ha levantado muchas expectación entre los aficionados béticos.

"Luiz Henrique es un jugador nacido en Metrópolis, tiene 21 años, formado en la academia del Fluminense. Es internacional sub 20, todos conocemos sus características. Es un jugador con desborde que puede ocupar cualquiera de las demarcaciones del ataque", indicaba el presidente. Además, Haro ha señalado el excelente trabajo que ha hecho el equipo directivo con el fichaje brasileño y su llegada a un equipo que acaba de ganar la Copa del Rey. "Vienes a un equipo campeón, Luiz. Acabamos de ganar un título y tenemos muchas aspiraciones. Te tienes que ganar tu sitio con trabajo y humildad, que no te falta. Serás recibido por un gran grupo humano, y en el que la colectividad está por encima de la individualidad. Te doy la bienvenida, te deseo suerte para que te dediques a ganar partidos", expresaba Haro.

En cuanto Luiz Henrique, ofrecía así sus primeras declaraciones oficiales como jugador del Betis: "Me gustaría agradecer al presidente y a Antonio Cordón por creer en mí, por creer en mi fútbol. Dije que trabajaría mucho para jugar a Europa y hoy, gracias a Dios, estoy aquí en un gran club como el Betis. Me han acogido muy bien y estoy muy contento aquí".

Un tema que también ha salido a relucir en la ronda de preguntas que realizaron los medios, ha sido sobre la llegada de nuevos fichajes, y concretamente la posible entrada de Aouar, Antonio Cordón ha expresado, "No puedo decir los movimientos que hago. Estamos en una parte del mercado, aparte de las dificultades económicas, no queremos dar pistas. Todos los buenos jugadores nos interesan, pero no estamos centrados tanto en las llegadas".

Por lo tanto, habrá que esperar cuáles serán los próximos movimientos del Betis.