El Betis pide explicaciones y denuncia al Sevilla

El club verdiblanco ha abierto dos frentes: uno contra Martínez Munuera. Han pedido los audios de las conversaciones entre la sala VOR, que digiría Pizarro Gómez, y el árbitro del partido Martínez Munuera. No entienden como en el VAR no rectificaron al colegiado, tras haber visto las imágenes de la mano de Llorente, y tampoco como ni siquiera fue a ver la jugada al monitor. Veremos si les envían los audios o no. Otras veces incluso han sido enviados a los medios de comunicación, tras los partidos, para que se hagan públicos. Y por otro lado, en el Betis están indignados por un gesto en concreto de la celebración de los jugadores del Sevilla. Hay varias imágenes, captados por fotoperiodistas, en las que se ve a Isaac Romero, y posteriormente a otros futbolistas sevillistas como Juanlu o Kike Salas, lucir una bandera en la que aparece la silueta del escudo del Real Betis tachado. La entidad heliopolitana pretende presentar al Comité Antiviolencia dichas imágenes.

Desde luego fue un derbi perfecto en cuanto a la ausencia de incidentes en las calles y en las gradas, pero sí los hubo en el cesped y hasta en el palco. Porque bastantes testigos aseguran que hubo enfrentamientos dialécticos entre el presidente bético, Angel Haro, y el exetrenador Joaquín Caparrós. Y en otra zona del palco, entre José María del Nido Benavente y el abogado del Sevilla Lucas Fernández de Bobadilla, al que según Canal Sur habría dicho a voz en grito: "Te voy a partir los dientes y te los voy a sacar de uno en uno". Más madera.