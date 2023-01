Badé, sobre su debut: "Fue todo muy bonito"

El joven defensa de 22 años recordó que lo pasó mal en Inglaterra, porque no jugó un sólo minuto en el Nottingham Forest. Comentó que "fue complicado para mí. No contaba para el entrenador. Prefería a otros jugadores. Aún así aprendí mucho. Y ahora tengo ganas de jugar, así que estoy muy contento con mi debut. No me esperaba jugar tan pronto. Sampaoli me dijo que estuviese tranquilo, que jugara con libertad y que fuera solidario". Asegura encontrarse "bien fisicamente. Un poco cansado tras la pretemporada en Grecia con el Nottingham, pero después del entrenamiento de ayer me siento bien y tengo muchas ganas de seguir jugando".