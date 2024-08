Álvaro Fernández, feliz por jugar "en uno de los clubes más grandes de Europa"

El portero riojano, de 23 años, tiene experiencia en la primera división española y también en la Premier League, teniendo en su palmarés incluso una medalla olímpica. Y llega al Sevilla "en un momento ideal. He hecho el mejor año de mi carrera deportiva haciendo unos muy buenos números y vengo a un club enorme, a una institución abismal. Todo llega en el momento perfecto, me he encontrado a un grupo espectacular, me están haciendo sentir como uno más. Espero poder integrarme lo antes posible y poder demostrar el portero que soy".

El nuevo arquero sevillista destacó la confianza en su primera charla con García Pimienta, su nuevo entrenador: “He hablado con el míster y me ha transmitido mucha confianza. No me ha asignado ningún rol porque todos los jugadores vamos a ser importantes. Cuando me comunican el interés del Sevilla, viví un momento de mucha felicidad y mi idea siempre fue venir aquí, no quería escuchar ninguna otra oferta y así se ha podido hacer. Respeto a Nyland y he visto la gran calidad que tiene como portero y como persona y vamos a competir por la portería del Sevilla. Siempre estaré apoyando al equipo y al club, tanto si juego como si no".

El prometedor cancerbero, ex del Huesca, tiene claro que "el Sevilla es uno de los clubes más grandes de España y de Europa y tener una propuesta de un grande como es el Sevilla hace que no quisiera saber más de otros clubes. Poder representar a este club tan grande y con una afición tan especial es maravilloso, es un sueño que pueda estar hoy aquí". Ha firmado por una sola temporada. "Hemos acordado un año entre el club y yo. Es una gran oportunidad para demostrar la calidad que tengo y que lo vean y si todo va bien, entrenando bien y compitiendo bien, lo lógico es que podamos renovar y que esté aquí más tiempo", declaró en su presentación oficial.