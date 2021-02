Aleix Vidal, en Onda Cero: “Prefiero jugar 15 ó 20 partidos en el Sevilla que la temporada en otro equipo"

Aleix Vidal ha señalado sobre la eliminatoria de ida de los octavos de final de Champions que “mientras no se juegue, está al 50-50. Sabemos al equipo al que nos enfrentamos, a pesar de que no esté en la mejor racha posible. Eso no importa. Mira cómo estaba el Barcelona hace unas semanas y ahora pasa por un momento de forma increíble. Si nos basamos en que estamos pasando por una racha mejor que ellos, ya estamos perdiendo".

El jugador catalán está ahora gozando por fin de protagonismo tras un inicio de Liga en el que estuvo a punto de quedarse sin ficha y en el que veía cómo Lopetegui no contaba con él y exprimía a Navas. "No voy a descubrir a Jesús Navas en el Sevilla, pero todo el mundo sabe que ya tiene una edad y son muchos partidos los que tiene que jugar el Sevilla y estaba preparado para cuando me tocara. Que no se note su ausencia significa que estoy haciendo las cosas muy bien", ha comentado.

Por otro lado, Aleix Vidal se ha referido a su decisión de quedarse en el Sevilla cuando era consciente de que tendría pocos minutos. "Prefiero jugar 15 ó 20 minutos en el Sevilla que la temporada completa en otro equipo", ha indicado en la entrevista.