El agente de Isco, "optimista con su renovación"

Es el jugador de las cinco grandes ligas que más ocasiones de gol genera, sus números son cada semana de los mejores del campeonato y su contrato no está acorde a ese altísimo rendimiento. Por eso, el Betis, hace varias semanas se puso manos a la obra para ampliar y mejorar el contrato de su jugador franquicia, Isco Alarcón. Su agente, Pedro Bravo, reconocía en El Chiringuito que "no es de ahora, es de hace varias semanas. Estamos negociando la renovación. El Betis ha hecho una oferta y nosotros haremos una contraoferta. Spy optimista porque el Betis quiere renovarle e Isco quiere renovar, así que estamos condenados a entendernos". Aún así, el representante comentaba que no le había gustado que el Betis hiciera público "que había renovación automática a los 25 partidos y que la cláusula de rescisión es de 10 millones de euros. Es surrealista". Cabe destacar que Bravo desveló hace unos días algunas cláusulas del contrato, como la que otorga un bonus económico al jugador por cada cinco goles o asistencias o la combinación de ambos logros. Pero sea como fuere, la sonrisa de Isco, su juego y la frase "he encontrado mi sitio" dejan claro que Isco seguirá regalando magia vestido de verdiblanco.