(2-2) Encajando tantos goles, es muy difícil

El Sevilla empató 2-2 con el Elche salvando al final un punto después de un choque igualado gracias a un gol de Gerard Fernández 'Peque' al aprovechar un taconazo del chileno Alexis Sánchez. Los de Almeyda siguen sin ganar este curso en el Sánchez-Pizjuán, donde sólo ha logrado un triunfo en 2025, después de que se adelantara con un gol de Isaac Romero en el 28, pero los ilicitanos se rehicieron en el segundo tiempo, empataron por medio del exsevillista André Silva y se pusieron por delante en una falta directa en el 70 de Rafa Mir, cedido al Elche por el Sevilla, aunque Peque evitó el descalabro con el 2-2 en el 85 tras una genialidad del veterano Alexis Sánchez en su debut.

Se medían el Sánchez-Pizjuán un Sevilla con dudas, pese a su primera victoria la pasada jornada en el campo del Girona (0-2), y con caras nuevas tras el cierre del mercado, y un Elche con un magnífico manejo del balón, aún invicto y la sorpresa en este inicio de LaLiga, sobre todo tras sus valiosos empates antes dos 'cocos' como Betis y Atlético de Madrid.

El argentino Matías Almeyda y Eder Sarabia hicieron cinco y cuatro cambios en sus onces. El técnico local sorprendió cambiando toda su defensa y, en especial, con el regreso del francés Tanguy Nianzou, tras casi once meses lesionado, y del brasileño Marcao para formar una zaga de cinco con el debutante Azpilicueta, con Juanlu y Alfon, habitual extremo, como carrileros.

El bonaerense también hizo debutar a uno de sus últimos fichajes, el medio galo Batista Mendy, mientras que Sarabia salió con tres exsevillistas: André Silva y Rafa Mir, éste cedido por el club andaluz, al igual que el carrilero zurdo Pedrosa, novedad junto al punta luso, a su compatriota Martim Neto y al joven hispanomarroquí Aly Houary.

El Sevilla salió con brío, intenso e intentando provocar errores en la salida con el balón jugado del Elche, con buen trato de la pelota, pero carente de profundidad, si bien la primera ocasión la tuvo Mir, quien, solo, falló en el ecuador del primer tiempo a centro de Álvaro Núñez. Pronto replicaron los hispalenses en una acción en la que llegó el 1-0, a los 28 minutos.

El gol partió de un pase de Mendy que peinó Vargas y el balón le cayó en la frontal del área a Isaac Romero, quien, de una gran volea cruzada con la derecha, batió al argentino Matías Dituro. El conjunto andaluz, sin brillantez, manejaba el partido y su mayor intensidad le permitía llevar el control, aunque el Elche lo intentó con un cabezazo de Chust y, sobre todo, con un fuerte chut ya en el añadido de Neto que casi rozó el poste.

Mientras, los sevillistas intentaban robar muy arriba el balón, con poco éxito, como en un centro del suizo Vargas hacia Juanlu en el que falló la zaga ilicitana, pero sin consecuencias; o en un cabezazo de Marcao que paró Dituro.

En la reanudación, el Sevilla mantuvo la intensidad y el control en los primeros momentos, e incluso se le anuló un gol a Isaac Romero en el 46 por un claro fuera de juego, tras rechazar el meta argentino del Elche un disparo de Vargas, pero el equipo alicantino se rehizo, fue creciendo y empató en el 54 por medio de André Silva, que remachó un centro de Neto.

A partir de ahí, llegaron los mejores minutos del Elche, que fue más reconocible y se adueñó del balón, lo que le dio sus frutos en el minuto 70 al hacer el 1-2 Rafa Mir con un gran tiro con la derecha, de falta directa, que superó a la barrera y a Nyland. El jugador cedido por el Sevilla festejó el gol, lo que provocó un tremendo enfado en la afición sevillista.

Con el carrusel de cambios en ambos equipos, el recién salido Rodrigo Mendoza tuvo una buena opción a 10 minutos del final, pero Nyland salvó en su salida, y el que no perdonó fue el Sevilla, a los 85 minutos, cuando el balón le llegó al veterano delantero chileno Alexis Sánchez, que había entrado a la hora de juego por Gudelj, y habilitó con un genial taconazo a Peque para que hiciera el 2-2 definitivo con un gran disparo con el interior que se coló casi por la escuadra.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla: Nyland; Azpilicueta, Nianzou (Castrín, m.61), Marcao; Juanlu (Januzaj, m.79), Agoumé, Gudelj (Suazo, m.61), Batista Mendy, Alfon (Alexis Sánchez, m.61); Rubén Vargas (Peque, m.79), Isaac Romero.

2 - Elche: Dituro; Víctor Chust (Héctor Fort, m.80), Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Ali Houary (Rodrigo Mendoza, m.60), Febas, Neto (John, m.88), Pedrosa (Petrót, m.88); Rafa Mir (Álvaro Rodríguez, m.80), André Silva.

Goles: 1-0, M.28: Isaac Romero. 1-1, M.54: André Silva. 1-2, M.70: Rafa Mir. 2-2, M.85: Peque.

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castilla-La Mancha). Amonestó por parte local a Agoumé (m.9), Marcao (m.25), Isaac Romero (m.44), Nianzou (m.52), al entrenador Matías Almeyda (m.92) y Azpilicueta (m.93); y a los visitantes Víctor Chust (m.44), Pedrosa (m.83) y John (m.94).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 37.331 espectadores, de ellos 325 aficionados franjiverdes.