(0-2) Así no, Sevilla

El centro del campo del Sevilla sigue siendo inferior al de los rivales, en defensa sigue concediendo demasiado y sus dos delanteros continúan sumando la indecente cifra de cero goles. Entre eso y que hay jugadores que no dan el nivel mínimo exigible, era imposible puntuar. ¿Los peores? Marcao, que es un peligro sobre el campo, porque en cualquier momento te puede dejar con uno menos o hacer lo que hizo con 0-1: soltar un mamporro a un rival en la nuez dentro del area, provocando un "penaltazo" que supuso el 0-2. Y Kelechi Iheanacho, que es capaz de lo peor y de lo peor. Sí, no es un error tipográfico. Es capaz de rematar hacia el lado contrario al de la portería o, como ante la Real, fallar un gol a puerta vacía. Además, jugadores como Kike Salas, Gudelj o Sambi rayaron a un nivel muy bajo. Y arriba, nadie lo arregla. A Isaac no le sale bien casi nada. En definitiva, justa derrota. Justísima victoria del equipo donostiarra en el Sánchez Pizjuán.

El dominio ultrajante de la Real Sociedad en la primera media hora fue más territorial que eficaz, ya que su monopolio de la posesión, frente a un Sevilla asfixiado por la presión, no se tradujo en más ocasiones que dos remates contra su propia portería de Juanlu y Gudelj en sendos saques de esquina. La primera acción ofensiva trenzada de los donostiarras permitió abrir el marcador a Take Kubo, quien convergió desde la derecha para ejecutar un zurdazo raso tras burlar la marca de Pedrosa y a punto estuvo el nipón, poco después, de asistir a Oyarzábal para el 0-2 que evitó una oportuna intervención de Marcao. En todo el primer periodo, los sevillistas sólo se asomaron en una ocasión por los dominios de Álex Remiro, en el tiempo de prolongación, cuando Carmona arremetió por el costado derecho y sirvió un pase interior hacia Isaac Romero, que tardó demasiado en armar su disparo permitiendo así el cruce de Zubeldia.

Lukebakio intentó alguna escaramuza al regreso del vestuario, cuando el Sevilla subió la línea de presión, y estuvo cerca de empatar con un tiro que se fue alto por poco tras dos recortes en el área, pero el que encontró el gol fue el equipo visitante desde el punto de penalti. Zubimendi se descolgó en conducción hasta el mismo borde del área local, donde Marcao lo frenó en seco poniéndole el antebrazo en la garganta, una imprudencia del brasileño que el árbitro castigó tras consulta en el VAR y que Oyarzábal, de tiro raso, convirtió en el 0-2. En el tramo final, con los visitantes entregados a un descarado sesteo, el Sevilla dispuso de dos oportunidades para acortar distancias, un cabezazo franco de Isacc, tras preciso centro de Pedrosa, que se marchó alto y un robo de su sustituto, Iheanacho, que se anticipó a Remiro pero no pudo cruzar su disparo a puerta vacía.

- Ficha técnica

0 - Sevilla: Álvaro Fernández; Carmona, Marcao (Sow, min. 73), Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Juanlu (Isra, min. 73), Lokonga (Peque, min. 80); Lukebakio, Idumbo (Jesús Navas, min. 25) e Isaac (Iheanacho, min. 80).

2 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López (Aihen, min. 93); Zubimendi, Brais Méndez (Olasagasti, min. 80), Sucic; Oyarzábal (Oskarsson, min. 80), Take Kubo (Becker, min. 80) y Sergio Gómez (Magunazelaia, min. 90).

Goles: 0-1, min.34: Take Kubo. 0-2, min.68: Oyarzábal, de penalti.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Amonestó al local Isaac (min.11) y al visitante Sergio Gómez (min.76).

Incidencias: Partido de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 37.619 espectadores. En los prolegómenos, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana que ha azotado la Comunidad Valenciana y del exconsejero del Sevilla José Gandul, recientemente fallecido.